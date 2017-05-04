Малкин – второй после Фёдорова в списке лучших россиян-ассистентов в плей-офф

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, отдавший одну голевою передачу в четвёртом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), вышел на второе место в списке лучших ассистентов в плей-офф среди российских легионеров. Теперь у Малкина 93 голевые передачи в плей-офф – столько же у бывшего защитника «Рейнджерс» и «Далласа» Сергея Зубова. Лидирует в этом списке нападающий Сергей Фёдоров, у которого 124 передачи в плей-офф за карьеру.

Малкин продолжает оставаться лидером розыгрыша Кубка Стэнли — 2017 по набранным очкам. У Евгения 16 (4+12) баллов в 9 матчах, что на 3 очка больше, чем у ближайшего преследователя Райана Гецлафа из «Анахайма».