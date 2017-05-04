Путин обратился с приветствием к участникам фестиваля Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам шестого всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги.



«Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием финального этапа соревнований шестого всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Наша страна всегда славилась хоккейной школой и её победными традициями. В основе такого успеха была, без сомнения, большая популярность и востребованность массового спорта, мощная система отбора и подготовки талантливых игроков.



Важно, что сегодня в обществе, и особенно среди молодёжи, набирает силу и возрождается стремление заниматься спортом, ценить преимущества здорового, активного образа жизни. Вижу в этом заслугу и вашей организации. Отрадно, что в нынешнем году количество команд — участниц фестиваля вновь выросло. А значит, усилиями организаторов, тренеров, энтузиастов этот успешный проект продолжает развиваться. Пусть лига и впредь расширяет свои горизонты, „прирастает“ новыми любительскими клубами и болельщиками. Желаю вам удачи, зрелищных матчей и ярких побед», — приводит слова Путина официальный сайт Ночной хоккейной лиги.