Годро: Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем нынешний, но пошёл на жертвы

Нападающий сборной США и «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился мнением об игре форварда сборной России и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита Кучеров, талантливый игрок, великолепно обращающийся с шайбой, следить за ним одно удовольствие. Перед этим сезоном мы находились в одинаковой ситуации, когда долго не могли подписать новые контракты. Знаю по себе, как расстраивают подобные ситуации, но Кучеров здорово подготовился к сезону и великолепно его провёл. Убеждён, что Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем тот, что он получил. Но Кучеров пошёл на жертвы ради своей команды, показав, что он отличный командный игрок», — цитирует Годро «Р-Спорт».