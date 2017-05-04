Мето: в четвёртой встрече «Оттава» должна доказать, что у неё есть характер

Защитник «Оттавы Сенаторз» Марк Мето поделился ожиданиями перед четвёртым матчем серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». Счёт в серии 2-1 в пользу канадской команды.



«Мы видели, как креативные игроки „Рейнджерс“ блокировали броски в третьем матче, завершали силовые приёмы, бросались под шайбу. Это сигнал к действию для нас. В четвёртой встрече мы должны доказать, что готовы показать характер в игре против команды, обладающей большим количеством высококлассных хоккеистов», — цитирует Мето официальный сайт НХЛ.