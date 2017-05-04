Ринне: в Нэшвилле стало больше болельщиков, и всё это случилось на моих глазах

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился мнением о растущей популярности хоккея в городе.



«Всё очень изменилось. Даже сам город. Он растёт, сюда приезжают люди. И в плане хоккея тоже. Стало больше болельщиков, появился детский и молодёжный хоккей. Здесь традиционно самым популярным видом спорта всегда был американский футбол. Сейчас я думаю, что предпочтения разделились поровну. Тут появилось очень много хоккейных болельщиков. И я действительно считаю, что наши болельщики одни из лучших в лиге. Я рад, что всё это произошло на моих глазах. Было очень приятно за этим наблюдать», — приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ.