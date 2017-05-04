Агент Зайцева: у Никиты были предложения из КХЛ, но мы их не рассматривали

Агент защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева Дэн Мильштейн прокомментировал заключение россиянином нового семилетнего контракта с клубом с ежегодной зарплатой $ 4,5 млн.



«У нас были некоторые предложение от клубов Континентальной хоккейной лиги, но для Никиты это не было вариантом, который он рассматривал. Он купил билет в один конец, чтобы попасть в НХЛ, и хотел остаться здесь. Зайцев согласился на небольшой контракт новичка, чтобы выступать в «Торонто». Лу Ламорелло и Майк Бэбкок проделали потрясающую работу на протяжении двух последних сезонов, они повернули развитие клуба в правильном направлении. Никита заслужил новый контракт, он приходил на тренировки первым, а уходил последним», — сказал Мильштейн в интервью Sportsnet.



Напомним, что последним клубом Зайцева в КХЛ был столичный ЦСКА.

Никита Зайцев продлил контракт с «Торонто» на семь лет с зарплатой $ 4,5 млн