Читатели считают главной сделкой первого дня трансферов переход Капризова в ЦСКА

На «Чемпионате» завершился опрос: «Какая сделка стала главной в первый день открытия трансферного окна?».



Самым главным трансфером с большим отрывом был признан переход форварда Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА, за который отдали свои голоса 42% читателей. Второе место занял масштабный переход из «Сибири» в ЦСКА (26%), в результате которого «армейцами» стали Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов. Замкнул тройку главных сделок отъезд защитника московского «Динамо» Миронова в «Колорадо Эвеланш».



С полными результатами опроса можно ознакомиться здесь.