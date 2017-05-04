Кто будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?

На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?»

Варианты ответов:



— Канада;

— Швеция;

— США;

— Финляндия;

— Чехия;

— Кто-то другой.

Принять участие в опросе можно здесь.



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч на турнире россияне проведут 5 мая против шведов. В составе национальной команды в Германию прилетели 28 хоккеистов, тогда как в заявку на турнир допускается включение 25 игроков.