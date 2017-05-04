Гуськов: никто бы не отказался от таких игроков, как Овечкин и Кузнецов

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением относительно необходимости вызова в сборную России на чемпионат мира Александра Овечкина, чей «Вашингтон» сегодня проиграл третий матч в серии с «Питтсбургом» и рискует вылететь из Кубка Стэнли.



«На мой взгляд, любой тренерский штаб не отказался бы от усиления. Какая бы ни была команда, она в любом случае не идеальна. Идеальная команда — это та, которая в конце турнира надевает на себя золотые медали. В начале пути никто не отказался бы от таких игроков, как Овечкин и Кузнецов. Усилиться в любом случае будет лучше, чем раздумывать над тем, приглашать его или нет. Нужно учесть тот факт, что Овечкин никогда не отказывался от сборной, а всегда рвался за неё играть. Усиление нам нужно. Под кого могут держать три свободных места в заявке? Скорее всего, их и держат под Овечкина, Орлова и Кузнецова», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Глупые ошибки капитана Овечкина. «Вашингтон» спасёт только чудо Неудачная игра Александра Овечкина и его «Вашингтона» привела к неважному итогу. Для выхода в финал Востока «Питтсбургу» нужна одна победа.