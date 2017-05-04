«Амур» подписал контракты с тремя собственными воспитанниками

Хоккейный клуб «Амур» заключил контракты с тремя воспитанниками хабаровской школы хоккея – Андреем Мисько, Никитой Линником и Евгением Бабушкиным, информирует официальный сайт команды.



Соглашения стали для игроков первыми в их профессиональной карьере, все они — двусторонние и рассчитаны на два года.

В минувшем сезоне Линник, Мисько и Бабушкин играли за команду «Амур-ЮХЛ», в которой они являлись капитаном и ассистентами соответственно. С юниорской командой «Амура» они заняли итоговое пятое место на Всероссийском финале ЮХЛ.