Барроуз: теперь «Оттава» будет готова с первой минуты, мы изучили свои ошибки

Форвард «Оттавы Сенаторз» Александр Барроуз поделился ожиданиями перед четвёртым матчем серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». Счёт в серии 2-1 в пользу канадской команды.

«Сейчас мы будем готовы к борьбе с первой минуты, мы изучили ошибки, которые случились в первом периоде третьего матча. Мы намерены сыграть в тот хоккей, который приносил нам успех в конце регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф. Мы перевернули страницу и смотрим только вперёд. В плей-офф вы учитесь довольно быстро. У меня был опыт, когда команда вела в серии 2-0 и когда проигрывала с таким же счётом. У „Рейнджерс“ в составе большое количество опытных хоккеистов, которые видели практически всё в хоккее. Они показали вчера, как нужно реагировать на неудачные результаты. Завтра придёт наша очередь показать, как мы справляемся с такой ситуацией», — цитирует игрока официальный сайт лиги.