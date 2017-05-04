ФХРБ: обязательно поднимем вопрос об обыске сборной, который провели во Франции

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний прокомментировал обыск игроков национальной сборной, проведённый французскими полицейскими.



«Когда поезд, в котором ехала сборная, прибыл из Бордо в Париж, представителя нашей команды предупредили, что в целях обеспечения безопасности надо задержаться в поезде. А после того как другие пассажиры покинули перрон, белорусская сборная вышла на улицу и попала в плотное кольцо из сотрудников органов правопорядка. Был проведён пристрастный досмотр багажа тренеров Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта, Олега Антоненко, игроков Егора Шаранговича, Андрея Костицына, администратора и врача. Замечу, что доктор команды досматривался тщательнее всех.



Обязательно поднимем вопрос на первом директорате чемпионата мира и будем ждать официальных разъяснений от ИИХФ и оргкомитета турнира. Команда же в любом случае продолжает готовиться к первому матчу чемпионата и акцентируется на этом. Конечно, произошедшее на железнодорожном вокзале Парижа в той или иной степени скажется на сборной. Но задача тренерского штаба заключается в том, чтобы последствия были минимальны», — цитирует специалиста «Беларусь сегодня».