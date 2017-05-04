Василевский сыграет со Швецией, вторым вратарём будет заявлен Сорокин

Андрей Василевский выйдет в стартовом составе сборной России в первом матче чемпионата мира с командой Швеции, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Рашид Давыдов. Также в заявку попадёт Илья Сорокин.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.
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