Василевский сыграет со Швецией, вторым вратарём будет заявлен Сорокин

Андрей Василевский выйдет в стартовом составе сборной России в первом матче чемпионата мира с командой Швеции, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Рашид Давыдов. Также в заявку попадёт Илья Сорокин.



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.

10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017 Россия начнёт турнир с серьёзной проверки, Канада и Финляндия вспомнят прошлогодний финал, а США и Швеция сыграют впервые за шесть лет.