Якушев и Бахмутов официально открыли шестой фестиваль Ночной хоккейной лиги

Председатель совета легенд Александр Якушев и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов официально открыли шестой фестиваль Ночной хоккейной лиги. Церемония состоялась в Сочи на арене «Айсберг» перед матчем между командами «Титан» и «Русский двор».



«Разрешите поздравить вас всех с началом фестиваля, с тем, что вы с достоинством заслужили право участия. Желаю вам всем успеха», — сказал Якушев в своём приветственном слове.

«Мы уверены, что нас ждёт бескомпромиссный, красивый хоккей, тот, который вы показывали у себя в регионах. Ждём, что вы покажете на своих площадках ту игру, мы верим, что фестиваль в Сочи пройдёт на отличном уровне», — отметил Бахмутов.