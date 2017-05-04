А. Медведев: самое смешное, что игроков в ЦСКА брали без главного тренера

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о покупках московского ЦСКА и об идее матча на открытом воздухе.



«СКА был сильнее в финале Кубка Гагарина, раз счёт оказался таким. Разговоры о судействе матчей СКА? Как вы себе представляете? Вызывают судей и говорят, чтобы судили таким-то образом. Примитивное представление. Или судьи сами хотят прогнуться? Выигрывают не бюджеты, а команды, тренеры и игроки. Это очевидная истина. ХК МВД в финале играл, их же не за хвост притащили. Хоккей хорош своей непредсказуемостью.



Посмотрим, как бюджет повлияет на выступление ЦСКА в будущем году. Посмотрим, какой будет эффект. Самое смешное, что брали игроков без главного тренера. Думаю, время не пришло, чтобы рассказывать, что произошло два года назад в СКА. У меня есть своя версия. Я был уверен, что Быков и Захаркин готовят команду к следующему сезону. Считаю, что нынешний лимит на легионеров оптимален. Пять хороших легионеров — нормальная цифра.



Идея провести матч на открытом воздухе жива. Мы обязательно проведём матч на новом стадионе «Зенита». Правда, выяснилось, что поле не так просто убирается. В этом точно не проведём, после чемпионата мира, осенью 2018 года можно абсолютно точно провести эту встречу. Я бы хотел, чтобы это было дерби СКА — ЦСКА. Футбольный клуб «Зенит», который экспортирует стадион, должен принимать решение, с ним нужно будет договариваться, чтобы поле выдвинулось и задвинулось.



Переход на уменьшенный размер площадок? Технологически, если есть закладки на арене, можно легко перейти на маленькие площадки. Считаю, что стоит переходить. Во Владивостоке, Загребе игра более интенсивная. Есть идея перейти не на канадский размер, а на финский», — сказал Медведев в программе «100% хоккея» в эфире «Спорт FM».

Есмантович: усиление у ЦСКА мощное, но мы ещё не выиграли Кубок Гагарина Президент ЦСКА Игорь Есмантович — о приобретении Капризова, суммах трансферов, сделке со СКА, обмене Бурдасова и возвращении Пашнина.