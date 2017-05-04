Грёнборг: сборная России — фаворит ЧМ, их огневая мощь внушает уважение

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг поделился ожиданиями от матча со сборной России на ЧМ.



«Нас ждёт сложнейший первый матч на турнире, нам будет противостоять очевидный фаворит чемпионата мира. Огневая мощь российского нападения внушает уважение, наша первая задача – справиться с атакой соперника. Является ли фаворитом турнира сборная Швеции, учитывая большое количество игроков НХЛ? Мы просто хотим привлечь максимальное количество сильнейших игроков и добиться успеха в Кёльне», — цитирует Грёнборга «Р-Спорт».

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.