Сборная Швеции может оставить место в заявке для Хенрика Лундквиста

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг отметил, что будет рад, если голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист сможет присоединиться к национальной сборной на чемпионате мира.



«Лундквист – великолепный, фантастический вратарь. Мы встречались с ним во время сезона в НХЛ. Но сейчас у него разгар плей-офф, есть возможность побороться за Кубок Стэнли, и пока ничего нельзя сказать определённо, мы ведь не знаем, кто пройдёт дальше. Мы обсудили в команде наш состав, группу защитников и нападающих. Мои карты открыты для игроков», — приводит слова Грёнборга Aftonbladet.



В настоящий момент в составе шведской команды 16 хоккеистов из НХЛ, а родной брат Хенрика Джоэль Лундквист является капитаном сборной. «Нью-Йорк Рейнджерс» уступает «Оттава Сенаторз» в серии со счётом 1-2, четвёртый матч состоится в ночь со среды на четверг. Стоит добавить, что в случае вылета «Вашингтон Кэпиталз» сборная Швеции может рассчитывать на пополнение в лице нападающего Никласа Бекстрёма, а приезд защитника «Оттавы» Эрика Карлссона маловероятен, так как он играет с серьёзной травмой.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.