Дадонов: Гусев и Панарин не близнецы, но оба много делают для звена

Нападающий сборной России Евгений Дадонов поделился ожиданиями от предстоящего матча со шведами, с которого российская команда начнёт выступление на чемпионате мира.



«Чтобы не повторить ошибок, которые были в игре со шведами на Евротуре, надо выполнять задание, тренеры нам напомнят, покажут видео. Для победы нам надо больше забить, чем соперник. То, что от нас убрали Гусева и поставили Панарина, — это тренерское решение. Как скажут, так и будем играть. Я думаю, Никита рад и с Кучеровым выходить в одном звене. Что касается сравнений Гусева и Панарина, то они, конечно, не близнецы. Есть отличия, но они оба много делают для звена, для того, чтобы прошёл пас», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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