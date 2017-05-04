Мозякин: у сборной России команда без суперзвёзд, но мы готовы выполнить задачу

Капитан сборной России нападающий Сергей Мозякин поделился впечатлениями от подготовки к стартовому матчу чемпионата мира с командой Швеции.



«Я, наверное, единственный в нынешней команде, кто играл за сборную в Кёльне на чемпионате 2010 года. Тогда мы проиграли чехам в полуфинале, это было единственное поражение на турнире. Сейчас у нас собралась отличная команда, всё на уровне. Когда приезжаешь в сборную, всегда хочется выиграть – наша цель именно такая. Меня выбрали капитаном, это большая честь. Мне объявили об этом заранее, мы разговаривали с тренером. Капитаны постоянно общаются с журналистами? Вот давайте завтра и посмотрим. Мы готовы к завтрашнему матчу. Команда у нас без суперзвёзд, но я уверен, что мы готовы добиться поставленной цели.



Непривычно видеть меня без Коваржа и Зарипова? Ну с Коваржем-то мы точно не смогли бы в сборной сыграть. Хотелось бы сыграть вместе с Данисом, но меня устраивают любые партнёры. Посмотрим, кто с кем сыграется, турнир покажет. Идеального взаимопонимания пока нет, мы сыграли лишь пару матчей. Тот факт, что начинаем чемпионат матчем с очень сильными шведами, даже к лучшему. Сразу будет хорошая проверка для нас, тем более что мы недавно с ними уже играли», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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