Светлаков, Береглазов и Капризов не вошли в заявку сборной России на ЧМ

Нападающие Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, а также защитник Алексей Береглазов не вошли в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2017, сообщил тренер сборной России Игорь Никитин.

«Есть определённый регламент, через который мы не можем переступить. Светлаков, Береглазов и Капризов весь сезон к этому шли, готовились. Не думаю, что эти пара дней на них как-то повлияет. Они не попадут в начальную заявку. Ребята занимаются на земле с тренером по физподготовке. Им даже не выдали аккредитации на арену, так как по регламенту положено 25 хоккеистам», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.

10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017 Россия начнёт турнир с серьёзной проверки, Канада и Финляндия вспомнят прошлогодний финал, а США и Швеция сыграют впервые за шесть лет.