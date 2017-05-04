Бадюков: звено Мозякина должно стать лидирующим в сборной России на ЧМ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков определил роль Сергея Мозякина в сборной России на чемпионате мира-2017 как лидирующую.



«Конечно же, выделяются Кучеров и Панарин. Их звенья будут выделяться. Никто со счетов не скидывает нашего капитана Сергея Мозякина, у которого серьёзный шанс всё доказать всем нам и самому себе. Его не вызвали на Кубок мира, и на чемпионате мира его не было. Но сейчас набрал 1000-е очко и вошёл в историю. Для него очень почётно было бы выступить на этом уровне. Звено с ним и Ткачёвым должно стать лидирующим в команде. Мозякин – капитан команды, и он должен не в раздевалке сидеть и бравадными речами выделяться, а своим примером доказывать. Сергей на это способен. Среди нападающих у нас есть три ключевых фигуры – Кучеров, Панарин и Мозякин», — сказал Мозякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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