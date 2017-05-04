Никитин: те, кто сейчас в сборной, сильнее тех, кто не играет в НХЛ постоянно

Тренер сборной России Игорь Никитин рассказал, почему на чемпионат мира приехали не все энхаэловцы, объяснил роль Сергея Плотникова в большинстве и поделился мнением о сборной Швеции, матчем с которой россияне стартуют на турнире.

«Теоретически в сборную могло приехать больше игроков НХЛ? Теоретически и практически – разные вещи. Тот же Радулов не приехал по уважительной причине. Считаю, что ребята, которые в заявке, сильнее тех, кто не играет в НХЛ постоянно.

Плотников играет в большинстве, потому что и в СКА выступает на этой позиции. Мы знаем его сильные стороны. Это важная позиция. Играя под воротами, нужно забирать отскоки. Там нужны мощные ребята.

В матче со сборной Швеции на Евротуре мы владели преимуществом, но мастерства у ребят из НХЛ оказалось достаточно. Они наказали нас за все ошибки, которые были. Завтра будет достаточно быстрая и агрессивная игра с их стороны. Мы должны быть к этому готовы, не дать им пространства», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.