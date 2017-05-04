Форвард «Миннесоты» Цукер успешно перенёс операцию

Нападающий «Миннесота Уайлд» Джейсон Цукер успешно перенёс операцию на паховой грыже. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ожидается, что форвард полностью восстановится и сможет принять участие в тренировочном лагере команды.

Цукер пропустил последние три матча регулярного чемпионата из-за травмы, но сыграл в плей-офф. В этом сезоне он набрал 47 (22+25) очков в 79 матчах «регулярки», в пяти играх плей-офф отметился одной заброшенной шайбой. «Миннесота» проиграла «Сент-Луис Блюз» в первом раунде со счётом 1-4.