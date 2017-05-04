Долги московского «Динамо» составляют около 2 млрд рублей

Как стало известно «Чемпионату», долги московского «Динамо» составляют почти 2 млрд рублей. Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за два месяца.

Ранее председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг на встрече с руководством московского «Динамо» прокомментировал финансовую ситуацию в клубе и отметил, что федерация окажет ему всестороннюю помощь.

В КХЛ сообщили, что только 16 клубов предоставили финансовые гарантии на следующий сезон, которые соответствуют регламенту лиги.

А. Ротенберг: «Динамо» никто не даст пропасть, ФХР окажет клубу всемерную помощь