Кожевников: Россия всегда будет фаворитом, у нас неплохая команда

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что, несмотря на то что канадцы и шведы собрали сильные составы для выступления на ЧМ-2017, сборная России остаётся фаворитом турнира.

«Я согласен с мнением, что Россия всегда будет фаворитом. На Олимпиаде, конечно, в этом будут сомнения, но сейчас мы фавориты, это однозначно. У нас неплохая команда, хоть и есть молодые. Есть люди, которые в НХЛ поиграли и хорошо себя зарекомендовали в мировом хоккее. Так что у нас проблем по большому счёту нет. К тому же у нас вратари очень хорошие», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.