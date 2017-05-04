Наместников: матч со шведами будет похож на нашу недавнюю игру в Стокгольме

Нападающий сборной России Владислав Наместников поделился ожиданиями от стартового матча чемпионата мира по хоккею 2017 года со Швецией, который состоится 5 мая.

«У всех ребят отличное настроение, мы готовимся к началу чемпионата мира. Сегодня лёд был уже лучше, чем в первый день. С каждой тренировкой улучшается взаимопонимание — я уже играл и с Гусевым, и с Кучеровым, мы понимаем друг друга.

Завтра будем играть против Швеции, где много игроков «Тампа-Бэй»? Я бы не сказал, что кто-то об этом думает, мы всей командой настраиваемся играть против сборной Швеции. Не думаю, что завтрашний матч будет сильно отличаться от того, что мы недавно сыграли в Стокгольме – будет интересная игра. Мы посмотрим видео, разберём все моменты и сыграем по заданию", — цитирует Наместникова пресс-служба ФХР.

10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017 Россия начнёт турнир с серьёзной проверки, Канада и Финляндия вспомнят прошлогодний финал, а США и Швеция сыграют впервые за шесть лет.