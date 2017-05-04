«Сент-Луис» вызвал из АХЛ защитника Шмальца

«Сент-Луис Блюз» вызвал из АХЛ защитника Джордана Шмальца. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

23-летний Шмальц дебютировал в НХЛ в этом сезоне, проведя девять матчей в регулярном чемпионате, в которых сделал две голевые передачи. В текущем плей-офф он принял участие в одной игре первого раунда с «Миннесота Уайлд» и не набрал результативных баллов.

«Музыканты» в полуфинале Западной конференции проигрывают «Нэшвилл Предаторз» со счётом 1-3. Пятая игра состоится 6 мая, начало — в 03:00 мск.