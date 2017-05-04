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Дарзиньш не сыграет за сборную Латвии на ЧМ-2017 из-за травмы

4 мая 2017, четверг. 19:33. Хоккей

Нападающий сборной Латвии по хоккею Лаурис Дарзиньш пропустит чемпионат мира 2017 года, сообщается на официальном сайте федерации хоккея Латвии.

Форвард получил повреждение в товарищеском матче с командой Германии, у него растяжение связок колена. Он смог доиграть матч и забросил шайбу, но после медицинского обследования выяснилось, что серьёзность травмы не позволит ему принять участие в мировом первенстве.

Сборная Латвии сыграет в группе А и проведёт первый матч чемпионата 6 мая, соперником станет команда Дании.

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Источник: Федерация хоккея Латвии Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Латвии — Хоккей Лаурис Дарзиньш ЧМ-2017
Новости. Хоккей
4 мая 2017, четверг
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