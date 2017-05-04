Дарзиньш не сыграет за сборную Латвии на ЧМ-2017 из-за травмы

Нападающий сборной Латвии по хоккею Лаурис Дарзиньш пропустит чемпионат мира 2017 года, сообщается на официальном сайте федерации хоккея Латвии.
Форвард получил повреждение в товарищеском матче с командой Германии, у него растяжение связок колена. Он смог доиграть матч и забросил шайбу, но после медицинского обследования выяснилось, что серьёзность травмы не позволит ему принять участие в мировом первенстве.
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