Дарзиньш не сыграет за сборную Латвии на ЧМ-2017 из-за травмы

Нападающий сборной Латвии по хоккею Лаурис Дарзиньш пропустит чемпионат мира 2017 года, сообщается на официальном сайте федерации хоккея Латвии.

Форвард получил повреждение в товарищеском матче с командой Германии, у него растяжение связок колена. Он смог доиграть матч и забросил шайбу, но после медицинского обследования выяснилось, что серьёзность травмы не позволит ему принять участие в мировом первенстве.

Сборная Латвии сыграет в группе А и проведёт первый матч чемпионата 6 мая, соперником станет команда Дании.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.