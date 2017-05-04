Новиков: на чемпионат мира четыре-пять команд едут за золотыми медалями

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил своё отношение к разговорам о том, что сборная России не входит в число главных фаворитов предстоящего чемпионата мира.

«Россия — не главный фаворит чемпионата мира? Я бы так не ставил вопрос. Фаворитами являются топовые сборные мирового хоккея. Это и Россия, и Финляндия, и Швеция, и Америка с Канадой. Это медицинский факт. Мы — претенденты на золотые медали, но и остальные команды тоже на них претендуют. Мы могли на предыдущих ЧМ победить, но из-за определённых ошибок этого не сделали. Это разговор философский, и относиться к нему надо так же. Четыре-пять команд едут за золотыми медалями. Те же чехи не просто так приедут туристами. Здесь не всё так просто, это чемпионат мира, и это не прогулка», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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