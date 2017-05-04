В заявку сборной Финляндии на ЧМ попали 22 игрока, Кукконен стал капитаном

В начальную заявку сборной Финляндии по хоккею для участия в чемпионате мира 2017 года попали два вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Защитник Лассе Кукконен стал капитаном команды, ассистентами назначены нападающий Валттери Фильппула и защитник Топи Яакола. Об этом сообщается на сайте Leijonat.fi.

Вратарь Йони Ортио («Шеллефтео»), защитник Йоонас Ярвинен («Куньлунь») и нападающий Томи Саллинен («Куньлунь») не попали в начальную заявку сборной. Команда может внести в заявку не более трёх вратарей и 22 полевых игроков. Состав сборной Финляндии выглядит следующим образом.

Вратари: Йоонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»), Харри Сятери («Витязь»).

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Топи Яакола («Йокерит»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71).

Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Валттери Фильппула («Филадельфия Флайерз»), Маркус Хянникяйнен («Коламбус Блю Джекетс»), Йоонас Кемппайнен («Сибирь»), Яни Лаюнен («Таппара»), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Антти Пильстрём («Йокерит»), Ессе Пульюярви («Эдмонтон Ойлерз»), Мика Пюёряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Вели-Мати Савиняйнен («Таппара»).