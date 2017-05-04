Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В заявку сборной Финляндии на ЧМ попали 22 игрока, Кукконен стал капитаном

4 мая 2017, четверг. 20:25. Хоккей

В начальную заявку сборной Финляндии по хоккею для участия в чемпионате мира 2017 года попали два вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Защитник Лассе Кукконен стал капитаном команды, ассистентами назначены нападающий Валттери Фильппула и защитник Топи Яакола. Об этом сообщается на сайте Leijonat.fi.

Вратарь Йони Ортио («Шеллефтео»), защитник Йоонас Ярвинен («Куньлунь») и нападающий Томи Саллинен («Куньлунь») не попали в начальную заявку сборной. Команда может внести в заявку не более трёх вратарей и 22 полевых игроков. Состав сборной Финляндии выглядит следующим образом.

Вратари: Йоонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»), Харри Сятери («Витязь»).

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Топи Яакола («Йокерит»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71).

Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Валттери Фильппула («Филадельфия Флайерз»), Маркус Хянникяйнен («Коламбус Блю Джекетс»), Йоонас Кемппайнен («Сибирь»), Яни Лаюнен («Таппара»), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Антти Пильстрём («Йокерит»), Ессе Пульюярви («Эдмонтон Ойлерз»), Мика Пюёряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Вели-Мати Савиняйнен («Таппара»).

Источник: Leijonat Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Финляндии — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
4 мая 2017, четверг
21:09 Фазель и глава оргкомитета ЧМ-2017 извинились перед сборной Беларуси за обыск
20:49 Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ
20:40 Защитник Кристапс Сотниекс продлил контракт с «Ладой» на один год
20:25 В заявку сборной Финляндии на ЧМ попали 22 игрока, Кукконен стал капитаном
20:11 Власич провёл первую тренировку в составе сборной Канады перед ЧМ
20:00 Новиков: на чемпионат мира четыре-пять команд едут за золотыми медалями
19:49 Зампред ЦС «Динамо»: ситуация в клубе непрозрачная, есть долги за аренду базы
19:33 Дарзиньш не сыграет за сборную Латвии на ЧМ-2017 из-за травмы
19:28 «Сент-Луис» вызвал из АХЛ защитника Шмальца
19:12 Наместников: матч со шведами будет похож на нашу недавнюю игру в Стокгольме
19:00 Кожевников: Россия всегда будет фаворитом, у нас неплохая команда
18:53 Долги московского «Динамо» составляют около 2 млрд рублей
18:41 Форвард «Миннесоты» Цукер успешно перенёс операцию
18:25 Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл ледовую тренировку
18:09 Никитин: те, кто сейчас в сборной, сильнее тех, кто не играет в НХЛ постоянно
18:07 Защитник «Баффало» Куликов стал отцом
18:00 Бадюков: звено Мозякина должно стать лидирующим в сборной России на ЧМ
17:59 Грабовский: обыск может быть психологическим давлением, Франция — наш соперник
17:44 Светлаков, Береглазов и Капризов не вошли в заявку сборной России на ЧМ
17:31 Мозякин: у сборной России команда без суперзвёзд, но мы готовы выполнить задачу
17:25 Дадонов: Гусев и Панарин не близнецы, но оба много делают для звена
17:12 Сборная Швеции может оставить место в заявке для Хенрика Лундквиста
17:10 Грёнборг: сборная России — фаворит ЧМ, их огневая мощь внушает уважение
17:01 ЧМ-2017: финны раскритиковали уровень готовности стадиона в Париже
16:42 А. Медведев: самое смешное, что игроков в ЦСКА брали без главного тренера
16:27 Форвард финнов Пульюярви не сыграет в матче с Беларусью
16:14 Якушев и Бахмутов официально открыли шестой фестиваль Ночной хоккейной лиги
15:56 Капризов, Светлаков и Береглазов снова не тренировались со сборной России
15:51 Давыдов: наш первый номер должен быть в тонусе, у Шестёркина не так много шансов
15:27 Василевский сыграет со Швецией, вторым вратарём будет заявлен Сорокин
15:17 ФХРБ: обязательно поднимем вопрос об обыске сборной, который провели во Франции
14:55 Шведские вратари Фаст и Лек выставили свои маски на благотворительный аукцион
14:44 Барроуз: теперь «Оттава» будет готова с первой минуты, мы изучили свои ошибки
14:15 «Амур» подписал контракты с тремя собственными воспитанниками
13:51 Источник: Азеведу и «Ак Барс» договорились о новом контракте
13:30 Гуськов: никто бы не отказался от таких игроков, как Овечкин и Кузнецов
13:23 Защитник Оскар Фантеберг подтвердил свой переход в «Лос-Анджелес»
13:04 Кто будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
12:55 Читатели считают главной сделкой первого дня трансферов переход Капризова в ЦСКА
12:26 Агент Зайцева: у Никиты были предложения из КХЛ, но мы их не рассматривали
12:15 Ринне: в Нэшвилле стало больше болельщиков, и всё это случилось на моих глазах
11:56 Мето: в четвёртой встрече «Оттава» должна доказать, что у неё есть характер
11:40 Шульц: то, что «Питтсбург» сумел победить без Кросби, даст заряд уверенности
11:10 Йео: «Нэшвилл» на протяжении всей серии кричит на судей, и это работает
10:57 Годро: Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем нынешний, но пошёл на жертвы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+