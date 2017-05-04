Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ

На официальном сайте чемпионата мира по хоккею 2017 года опубликован состав сборной России. В начальную заявку не вошли защитник Михаил Науменков и нападающие Валерий Ничушкин и Роман Любимов. Ранее тренерский штаб сборной сообщил, что в заявку не вошли Андрей Светлаков, Кирилл Капризов и Алексей Береглазов. В составе сборной три вратаря, семь защитников и 12 нападающих.

Вратари: Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Андрей Василевский.

Защитники: Артём Зуб, Владислав Гавриков, Виктор Антипин, Иван Проворов, Богдан Киселевич, Антон Белов, Андрей Миронов.

Нападающие: Иван Телегин, Сергей Мозякин, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Александр Барабанов, Евгений Дадонов, Владимир Ткачёв, Артемий Панарин, Никита Кучеров, Вадим Шипачёв, Владислав Наместников, Никита Гусев.

Россияне проведут стартовый матч турнира со Швецией 5 мая.

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