Фазель и глава оргкомитета ЧМ-2017 извинились перед сборной Беларуси за обыск

Председатель оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Париже, президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф и президент ИИХФ Рене Фазель принесли извинения белорусским хоккеистам в связи с обыском на парижском вокзале «Монпарнас» 3 мая. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на ФХРБ.

Федерация хоккея Беларуси получила официальное письмо от организационного комитета турнира во Франции с подписью Люка Тардифа, в котором высказываются слова сожаления в связи с инцидентом. Рене Фазель посетил тренировку сборной Беларуси в Париже и высказал слова сожаления по поводу обыска, отметив, что разбирательство со стороны Международной федерации хоккея уже ведётся.

3 мая в столице Франции на железнодорожном вокзале белорусская команда подверглась тщательному обыску со стороны полиции. Досмотр длился около 20 минут, после чего сборная Беларуси проследовала к себе в отель.

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