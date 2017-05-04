Виньо: все в «Рейнджерс» должны себя проявить, иначе мы не сравняем счёт в серии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо поделился ожиданиями от четвёртого матча полуфинала Восточной конференции с «Оттава Сенаторз» (1-2 в серии).

«Мы пока выиграли всего одну игру из трёх, поэтому хотелось бы показать хороший хоккей и в четвёртой встрече. Конечно, Мика Зибанеджад и Матс Цуккарелло здорово проявили себя в третьей встрече, так что мы вправе ожидать подобного завтра не только от них, но и от всей группы игроков. По-другому команда просто не сможет победить и сравнять счёт в серии. Это будет самая важная игра сезона для „Рейнджерс“, — приводятся слова Виньо на официальном сайте НХЛ.