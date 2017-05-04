«Даллас» подписал контракт новичка с финским нападающим Роопе Хинцем

«Даллас Старз» заключил контракт новичка с финским нападающим Роопе Хинцем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.

20-летний Хинц ранее выступал за ХИФК в «СМ-Лииге», в сезоне-2016/17 он набрал 30 (19+11) результативных баллов в регулярном чемпионате. В плей-офф он провёл 14 матчей, в которых набрал 14 (3+11) очков. Финн был выбран «Далласом» на драфте 2015 года под общим 49-м номером. Кроме того, в этом сезоне Хинц выступал за сборную Финляндии на Евротуре.