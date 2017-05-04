Йео: «Блюз» будет нелегко отыграться, но я делал это с другими командами

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (1-3 в серии).

«Мы и раньше сталкивались с трудностями. Мы знаем, что нам будет нелегко отыграться, нам противостоит очень хорошая команда, но мы сфокусированы только на следующем матче. То же самое было во второй половине сезона, и мы справились. Мы не смотрели на то, сколько очков нам надо отыграть, кто у нас в составе. Все были сосредоточены на работе, которую надо выполнить, и выполняли её.

Мы сильно провели четвёртый матч, это обнадёживает. Каждая игра была с разницей в одну шайбу. Если немного улучшить игру, то у нас есть хороший шанс. В этой серии мы ещё ни разу не открывали счёт, где-то нам не везло. Если мы будем правильно играть, надеемся, удача повернётся к нам лицом.

Я был в командах, которые отыгрывались со счёта 1-3. Когда мы выигрывали кубок (Йео входил в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году. — Прим. «Чемпионата»), нам приходилось отыгрывать два матча. Я не пытаюсь спроецировать тот опыт на сегодняшний день, просто знаю, что такие случаи были. В такие моменты надо сосредоточиться только на ближайшем матче", — сказал Йео в эфире клубного телевидения.