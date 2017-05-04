Буше: «Рейнджерс» показали, как мощно могут выглядеть, теперь мы готовы к этому

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше поделился ожиданиями от четвёртого матча полуфинала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1 в серии).

«То, как мы играли в третьем матче с „Рейнджерс“, было просто непозволительно. Качество хоккея, которое мы показали, было ниже любых стандартов, с таким подходом к делу нельзя выиграть даже в регулярном чемпионате. Обычно мы блокируем примерно 25 бросков за игру, вчера заблокировали всего 11. Это даже не близко к стандарту, и мы это знаем. В следующей встрече мы не можем позволить себе проигрывать так много единоборств.

Скажу честно, мы уже очень давно не играли так плохо. В серии с «Брюинз» мы проиграли два матча, но действовали в них очень здорово. Команда показывала стабильную игру высокого качества. При этом я не считаю, но нам нужно многое менять именно в системе игры. Наши схемы приносили плоды в серии с «Бостоном» и в первых двух встречах с «Рейнджерс». Мы возвращались в борьбу, потому что следовали изначальному плану. Вероятно, мы просто не знали, насколько мощно может выглядеть соперник, но теперь знаем и готовы к этому. «Оттаве» нужно начать играть в хоккей вместе со стартовым вбрасыванием, а не 20 минут спустя, как это было день назад", — приводятся слова Буше на официальном сайте НХЛ.