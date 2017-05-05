ХК «Сочи» продлил контракт с нападающим Томилиным на два года

Хоккейный клуб «Сочи» продлил двустороннее соглашение с нападающим Артёмом Томилиным на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Для Томилина прошедший сезон был первым в КХЛ. В 19 играх за «леопардов» форвард отметился одной результативной передачей при среднем игровом времени почти 11 минут.

Чемпионат-2016/17 Томилин завершал в Высшей хоккейной лиге, выступая за санкт-петербургское «Динамо». В свитере бело-голубых нападающий набрал 10 (3+7) очков в 8 матчах «регулярки» и 5 (1+4) результативных баллов в 12 встречах плей-офф.