Штястны: «Сент-Луис» не думает, что 5-я игра станет последней, мы идём побеждать

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны поделился ожиданиями от пятого матча полуфинала Западной конфренции с «Нэшвилл Предаторз» (1-3 в серии).

«Если бы мы чувствовали, что нас полностью переигрывают, настроение у команды было бы другим. Все матчи заканчивались с разницей в одну шайбу. Мы не хотим смотреть далеко, концентрируемся только на следующем матче. Мы оставим всё на льду и будем заряжаться энергией от болельщиков, когда это будет нужно. Никто из нас не думает, что эта игра станет для нас последней. Мы выходим, чтобы победить», — приводятся слова Штястны на официальном сайте клуба.