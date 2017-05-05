«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» и сравняли счёт в серии

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома переиграл «Оттава Сенаторз» со счётом 4:1 в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 2-2.

Ник Холден отличился за «Рейнджерс» на 15-й минуте, Оскар Линдберг удвоил преимущество хозяев на 22-й минуте, а затем оформил дубль на 36-й. Крис Крайдер забросил четвёртую шайбу «Рейнджерс» (51-я минута), а Кайл Туррис отличился в составе «Оттавы» (54).

В составе хозяев две результативные передачи на счету нападающего Тэннера Глэсса.

Пятый матч серии пройдёт на льду «Оттавы» 6 мая, начало — в 22:00 мск.