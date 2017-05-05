Шипачёв подписал контракт с «Лас-Вегасом», он второй после Дюка игрок команды

Нападающий СКА и сборной России Вадим Шипачёв подписал контракт с «Лас-Вегасом». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Средняя зарплата игрока составит $ 4,5 млн за сезон.

В КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь» и СКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне Шипачёв провёл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 матчей и 19 (4+15) очков.

Для «Лас-Вегаса» следующий сезон станет дебютным в НХЛ. Шипачёв стал вторым игроком команды после нападающего Рида Дюка. 22 июня будет проведён драфт расширения, на котором клуб выберет по одному игроку из 30 команд лиги.