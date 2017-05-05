Двукратный обладатель Кубка Стэнли Стивенс осуждён за распространение наркотиков

Бывший хоккеист НХЛ Кевин Стивенс приговорён к условному сроку в один год и штрафу в 10 тыс. долларов за пособничество в распространении наркотиков. Также его обязали прочитать лекции о запрещённых веществах. 52-летний Стивенс участвовал в сговоре по продаже оксикодона с августа 2015 года по март 2016 года. При задержании у него обнаружили 175 таблеток препарата. На суде Стивенс признал себя виновным.

Хоккеист выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз». За свою карьеру, которую он завершил в 2002 году, хоккеист отыграл 874 матча, в которых набрал 726 (329+397) очков. Вместе с «Пингвинз» Стивенс завоевал два Кубка Стэнли.