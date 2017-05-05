Покровский: задача — первое место на Фестивале Ночной лиги

Главный тренер ХК «Флагман» из Ленинградской области Валерий Покровский рассказал о целях команды на финал фестиваля Ночной лиги.

«Нашей команде год. В межсезонье провели серьёзную селекционную работу, собрали состав. Но мы очень амбициозные и ставим только высокие цели. У нас есть те, кто уже приезжал в Сочи и играл в предшествующих фестивалях, а есть те, для кого это будет серьёзный дебют. Задача у нас максимальная — будем бороться за первое место. Другого варианта даже не рассматриваем. У нас не просто набор игроков, а команда. И за счёт командных действий, определённых наработок мы готовы дать бой любым соперникам. Никакой коммерческой составляющей нет. Игроков подкупают хорошие отношения внутри нашего коллектива. Это, пожалуй, наш главный козырь при ведении селекции.

Точицкий? У нас каждый игрок индивидуален, и его таланты мы будем использовать в игре. У него есть сильные качества, которые необходимы для центрального нападающего. Роль серьёзная, командообразующая. Он регулярно приходит на собрания и сплачивает команду. Без него нам никуда.

Элементы бокса присутствуют в наших тренировках как часть общей физической подготовки. Что касается игры, то на любительском уровне силовая борьба фактически запрещена. Драки – тем более.

Я тренирую ещё три другие любительские команды, в том числе коллектив, в котором играют жёны и подруги хоккеистов СКА, а также несколько бизнес-леди. Кроме того, у меня есть рабочие дела не только тренерские, но также связанные с другими сферами деятельности. Многое пришлось отложить. Но сейчас, окунувшись в эту атмосферу, я рад, что нахожусь здесь. Финал фестиваля – отличное мероприятие», — цитирует Покровского официальный сайт Ночной лиги.