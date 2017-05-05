Плющенко: Кубок Большого шлема Ночной лиги только начался, будем стараться

Форвард «Ледяных Волков», двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о поражении от «Сухого» (1:5) в рамках Кубка Большого шлема Ночной лиги.

«Не получилось. Турнир только начался. Будем стараться. Ошибок было много. Например, в первых двух периодах было мало бросков. И всё-таки играть в 10 утра тяжеловато. Впервые играли так рано. В межсезонье нужно будет вводить утренние тренировки.

Соперник хорош. Он реально сильнее. Ребята играющие, наверное, по большей части, бывшие спортсмены. Тем интереснее за ними тянуться. Собственные действия? Не понравились. Перед турниром было много переездов, шоу, работы в школе. Поэтому прилетел только в три часа ночи. Поспал буквально четыре часа. Сейчас главное восстановиться перед завтрашней игрой.

Будем стараться. Пообщаемся с тренерским составом. Будем выходить и биться. Впервые играем на таком большом турнире. Здесь уровень коллективов другой, чем в отборочном этапе. В такой ситуации опыт приходит быстрее. Мне всегда нравится такая ситуация, когда ты тянешься за более сильным соперником.

Атмосфера финала фестиваля? Толком ничего не видел. Но во время завтрака обратил внимание на то, сколько приехало хоккеистов, с семьями, с детьми. Очень радостно, что Владимир Владимирович Путин решил сделать Ночную хоккейную лигу, приучил наш народ к спорту. Очень здорово, что такое количество людей занимаются хоккеем», — цитирует Плющенко официальный сайт Ночной лиги.