Айкел: будет интересно последить за Антипиным на ЧМ-2017

Форвард сборной США и «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел прокомментировал тот факт, что за сборную России на ЧМ сыграет защитник Виктор Антипин, который может продолжить карьеру в «Сэйбрз».

«Конечно, на чемпионате мира будет интересно сыграть и против своих одноклубников по «Баффало». Против сборной Латвии с Земгусом Гиргенсонсом мы сыграем уже в группе, с Райаном О’Райлли и сборной Канады, возможно, встретимся в плей-офф.

Что касается Виктора Антипина из сборной России, мне будет интересно последить за ним на турнире, посмотреть, насколько он хорош. Конечно, я постараюсь познакомиться с ним», – сказал Айкел.

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