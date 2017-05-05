Макдэвид: «Ойлерз» в таком же положении, что и в прошлой серии с «Сан-Хосе»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал ход серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом». В настоящее время счёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги равный — 2-2. По словам игрока, нужно сдержать Райана Гецлафа. Капитан «Дакс» Райан Гецлаф набрал в четвёртом матче серии 4 (2+2) очка.

«Мы должны найти способ сдержать Гецлафа. В четвёртом матче он был очень хорош. Сейчас мы находимся в таком же положении, что и в прошлой серии с «Сан-Хосе». Теперь это гонка до двух побед», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.