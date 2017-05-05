TSN: в «Вегасе» у Шипачёва будет отличный шанс стать первым центром

Канал TSN считает, что российский нападающийВадим Шипачёв может исполнять лидирующую роль в «Лас-Вегасе».

«Совершенно ясно, что он достаточно квалифицированный игрок, чтобы набирать очки. Поэтому неудивительно, что ещё прошлой весной к нему проявляли интерес клубы НХЛ, однако действующий контракт со СКА не оставлял шансов перейти в один из клубов лиги. Этот интерес не остыл в течение года – игрок установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 76 очков в 50 играх.

В «Вегасе» у него будет отличный шанс стать первым центральным нападающим. Однако ещё не понятно, каким же составом всё-таки будет обладать клуб. Кажется, что потенциальный список игроков на драфте расширения означает, что у «Вегаса» будут проблемы с забиванием голов. Поэтому такой центральный плеймейкер, как Шипачёв, определённо поможет команде», — считает канадское СМИ.