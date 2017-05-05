Умарк: сборная Швеции должна считаться фаворитом и в матче с Россией, и на ЧМ

Форвард сборной Швеции Линус Умарк поделился ожиданиями от стартового матча ЧМ-2017 с командой России.

«Понятно, что на ЧМ-2017 достаточно хороших команд, но когда у тебя в составе как минимум 16 человек из НХЛ, ты должен считаться фаворитом. Это относится не только к игре со сборной России, но и ко всему турниру.

С россиянами будет, без сомнений, тяжёлый матч, пожалуй, это самый сильный соперник на групповом этапе, и мы будем готовы. Какие-то выводы по матчу Евротура на прошлой неделе, когда мы победили россиян в овертайме, делать не стоит – состав команды уже прилично поменялся», – сказал Умарк.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Швеция — Россия.

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