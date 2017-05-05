Витолиньш: Шипачёв перешёл в «Вегас»? Кого-то подписание контракта успокаивает

Тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал новость о том, что Вадим Шипачёв подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас».
«Я сам ещё не видел новость о переходе Шипачёва в «Вегас». Мы готовимся к чемпионату мира и клубные дела отходят на второй план. Я думаю, это не должно повлиять на выступление на турнире. Все ребята, которые приехали — хотят выиграть золото. Кого-то подписание контракта до чемпионата мира успокаивает, кто-то, напротив, хочет сыграть лучше, чтобы подписать выгодный контракт. Для нас главное, чтобы они показали себя вечером», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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