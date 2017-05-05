Витолиньш: Шипачёв перешёл в «Вегас»? Кого-то подписание контракта успокаивает

Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале Кёльна? Прогноз на ЧМ-2017

Россия сыграет в финале, Канада снова возьмёт золото, немцы выйдут в плей-офф, а словенцы вылетят — в прогнозе на ЧМ-2017.