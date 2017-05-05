Мостовой: на фестивале Ночной лиги играю с травмой, на обезболивающих

Капитан «Ледяных Волков», известный футболист Александр Мостовой рассказал о победе над командой «Роспресса» (10:4) в рамках Кубка Большого Шлема Ночной лиги.

«Столько хоккея уже в жизни, что порой забываешь, где играешь. С тяжёлым сердцем побеждали «Российскую прессу», за них много поиграл. Но нам нужно было выигрывать обязательно этот матч, жаль, что пропустили ненужные голы. Довольно легко выиграли. Женька (Плющенко) хорошо забил сегодня, хотя моменты у него ещё были. Я за день до отлёта узнал, что могу играть, у меня надрыв руки, сыграл в Москве финал и обнаружили травму. Рискую усугубить её, не могу щёлкать, только пасы раздавать, играю на обезболивающих. К этому привык.

Не чувствую, что было в карьере подобное этому фестивалю. Удивил масштаб базы, в футболе такого нет, нас привозят в отель, увозят на поле. А здесь столько народу! Живу вместе с командой в гостинице. Вообще первый раз в Сочи, не знал, что это такое. Антураж такого большого санатория, ребята подходят, фотографируются, уже очень много автографов раздал, все узнают», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.