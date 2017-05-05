«Роспресса» проиграла два матча в Кубке Большого шлема Ночной лиги

Команда «Роспресса», составленная из российских журналистов, потерпела два поражения в матчах Кубка Большого шлема Ночной лиги в рамках шестого всероссийского фестиваля среди любительских команды в Сочи.

4 мая «Роспресса» потерпела поражение со счётом 1:10 от команды «Орион», единственную шайбу забросил Денис Казанский

5 мая «Роспресса» уступила команде «Ледяные Волки» (4:10), за которую выступают двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и известный футболист Александр Мостовой. Хет-триком в составе журналистов отметился Андрей Коновалов и ещё одну шайбу забросил Виталий Магранов.